جمعية الشجرة تشرف على حملة لتنظيف الموقع الأثري أبولو

أطلقت مجموعة من الشباب تابعة لجمعية الشجرة للأعمال التطوعية حملة تنظيف للموقع الأثري أبولو شرق مدينة البيضاء، ضمن حملة واسعة تقوم بها الجمعية لمراقبة وتنظيف والعناية بالمواقع التاريخية.

وجاءت هذه الحملة من أجل الحفاظ على القيمة الوطنية والتاريخية للمدن والمواقع الأثرية التي تشهد إهمالا وتعديات من قبل بعض الزوار، وانتشار ظاهرة الغرافيتي العشوائي.

ويعتبر الموقع الأثري أبولو جزءا من مدينة قوريني التاريخية، والتي تعتبر من أهم الوجهات السياحية المحلية والدولية، ومقصدا للبعثات العلمية لما تتميز به من تنوع وطبيعة خلابة وموقعها على سفح الجبل الأخضر.

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