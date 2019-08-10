أجدابيا.. خطة لاستتباب الأمن بالمناطق الحيوية

أجرى رئيس الخطة الأمنية باجدابيا المُقدم حامد عبد الحفيظ، جولة تفقدية على شوارع المدينة، رفقة رئيس قسم الضباط بالمديرية أحمد خليفة والناطق الرسمي لمديرية أمن أجدابيا النقيب عمر اشويقي.

واطلع عبد الحفيظ على سير الخطة الأمنية وتوزيع العناصر الأمنية على كافة المناطق الحيوية في أجدابيا، كما حث المواطنين على التعاون معهم؛ وذلك لاستتباب الأمن فيها.

ووُضعت خطة تأمين أجدابيا بناء على تعليمات مدير الأمن العميد الصادق اللواطي؛ للمحافظة على الأمن وأمان المواطنين وتنظيم حركة السير داخل مدينة أجدابيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية