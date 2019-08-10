اخبار ليبيا الان

أجدابيا.. خطة لاستتباب الأمن بالمناطق الحيوية

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس الخطة الأمنية باجدابيا المُقدم حامد عبد الحفيظ، جولة تفقدية على شوارع المدينة، رفقة رئيس قسم الضباط بالمديرية أحمد خليفة والناطق الرسمي لمديرية أمن أجدابيا النقيب عمر اشويقي.

واطلع عبد الحفيظ على سير الخطة الأمنية وتوزيع العناصر الأمنية على كافة المناطق الحيوية في أجدابيا، كما حث المواطنين على التعاون معهم؛ وذلك لاستتباب الأمن فيها.

ووُضعت خطة تأمين أجدابيا بناء على تعليمات مدير الأمن العميد الصادق اللواطي؛ للمحافظة على الأمن وأمان المواطنين وتنظيم حركة السير داخل مدينة أجدابيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك