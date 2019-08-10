مصادر أمنية وطبية: مقتل اثنين من الأجانب في انفجار بنغازي

أكد مصادر أمنية وطبية لـ«بوابة الوسط»، مقتل اثنين من الأجانب وإصابة 9 آخرين كحصيلة أولية في الانفجار في منطقة الهواري بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأوضح مسؤول طبي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن لا يعرف صفة الأجانب الذي قتلوا في التفجير او تبعيتهما، مؤكدًا أن جاري التأكد من هويتهما.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط » اليوم السبت، إن المستشفى استقبل جريحان بينهم حاله حرجة جدًا، كحصيلة أولية ولم يتسلم اي وفيات حتى الان.

وأوضح مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي في تصريح إلى «بوابة الوسط »، إن المركز تسلم جثماني قتيلين وستة جرحى في الطوارئ.

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