تونس تسمح بدخول 25 مهاجرا إلى أراضيها كانوا عالقين منذ أسبوع على حدودها مع ليبيا

بعد قضائهم نحو أسبوع على الحدود التونسية الليبية، سمحت السلطات التونسية السبت بدخول 25 مهاجرا من ساحل العاج إلى أراضيها من أصل 36 كانت قد نقلتهم مطلع الأسبوع الحالي إلى حدودها الشرقية. من جهة أخرى، أنقذت سفينة “أوشن فايكينغ” الإنسانية 165 مهاجرا في عمليتين منفصلتين الجمعة والسبت قبالة السواحل الليبية.

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