تونس تسمح بدخول 25 مهاجرا إلى أراضيها كانوا عالقين منذ أسبوع على حدودها مع ليبيا

بعد قضائهم نحو أسبوع على الحدود التونسية الليبية، سمحت السلطات التونسية السبت بدخول 25 مهاجرا من ساحل العاج إلى أراضيها من أصل 36 كانت قد نقلتهم مطلع الأسبوع الحالي إلى حدودها الشرقية. من جهة أخرى، أنقذت سفينة “أوشن فايكينغ” الإنسانية 165 مهاجرا في عمليتين منفصلتين الجمعة والسبت قبالة السواحل الليبية.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
مصادر أمنية وطبية: مقتل اثنين من الأجانب في انفجار بنغازي
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
8 جرحى بينهم أطفال جراء انفجار الهواري
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أجدابيا.. خطة لاستتباب الأمن بالمناطق الحيوية
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك