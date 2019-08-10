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المسماري:القائد العام يعلن عن وقف جميع العمليات الحربية في طرابلس ابتداء من اليوم السبت.

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

المسماري: القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يعلن عن وقف جميع العمليات الحربية في طرابلس ابتداء من اليوم السبت.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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