المسماري:القائد العام يعلن عن وقف جميع العمليات الحربية في طرابلس ابتداء من اليوم السبت.

المسماري: القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يعلن عن وقف جميع العمليات الحربية في طرابلس ابتداء من اليوم السبت.
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صحيفة العنوان الليبية
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