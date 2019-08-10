مديرية أمن المرج تضع خطة لتأمين المدينة أثناء عيد الأضحى المبارك

المرج-العنوان

أكد مساعد الشؤون الفنية لمديرية أمن المرج عقيد أنور وهبى الرخ، أن المديرية وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين المدينة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة المختلفة التابعة للمديرية.

يشار الى أن الخطة تشتمل وجود تمركزات أمنية مختلفة، وكذلك الدوريات غير المنظورة، وإجراء الجولات التفتيشية المفاجئة بشكل مستمر من قبل السادة رؤساء الأقسام والمراكز ومتابعة سير عملها، ومنع بيع المواشي داخل المدينة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، إضافة إلى نشر دوريات للبحث الجنائي في مكان التجمعات والأسواق.

فيما يخص قسم المرور، فقد تم تحديد الحركة والتشديد على مواعيد خروج الدوريات ورجوعها بدقة وتواجد أعضاء الدوريات بكافة الميادين، والخطة تشمل أيضا التركيز على نقاط الضعف في المديرية والإسراع في الإصلاحات الإدارية ومعالجتها.

وطالب الرخ رجال الأمن بمزيد من اليقظة والانتباه، كما طالب المواطنين بالتعاون وتقديم العون لرجال الأمن للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية