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بيان القيادة العامة وإعلانها لوقف العمليات الحربية في طرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

قال المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يعلن وقف جميع العمليات الحربية في طرابلس ابتداء من اليوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك التزاما بتعاليم الإسلام وتمكينا لمواطنين من الاحتفال بعيد الأضحى في ظروف هادئة.

وأوضح المسماري أن القائد العام يحذر بأن رد القوات المسلحة سيكون قويا وقاسيا في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة.

وأضاف المسماري “يطمأن القائد العام كافة الليبيين المتطلعين إلى يوم تحرير العاصمة أن القوات المسلحة في حالة استعداد تام للرد المناسب على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة بتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بقواتنا المسلحة”.

المؤتمر الصحفي للناطق بإسم القائد العام

المؤتمر الصحفي للناطق بإسم القائد العام

Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Saturday, August 10, 2019

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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