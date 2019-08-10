بيان القيادة العامة وإعلانها لوقف العمليات الحربية في طرابلس

بنغازي-العنوان

قال المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يعلن وقف جميع العمليات الحربية في طرابلس ابتداء من اليوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك التزاما بتعاليم الإسلام وتمكينا لمواطنين من الاحتفال بعيد الأضحى في ظروف هادئة.

وأوضح المسماري أن القائد العام يحذر بأن رد القوات المسلحة سيكون قويا وقاسيا في جميع الجبهات ضد أي عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها تمثل خرقا لهذه الهدنة أو تشكل خطرا على القوات المسلحة.

وأضاف المسماري “يطمأن القائد العام كافة الليبيين المتطلعين إلى يوم تحرير العاصمة أن القوات المسلحة في حالة استعداد تام للرد المناسب على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة بتحقيق أي مكسب ميداني أو إلحاق الضرر بقواتنا المسلحة”.

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