تعليم المؤقتة توجه بسد عجز المعلمين باستغلال قوة الاحتياط العام

المتوسط

طالب وكيل التربية والتعليم المكلف بالحكومة المؤقتة خالد سعيد اسبيته، مراقبو التربية والتعليم بالبلديات، بسد العجز في المعلمين عن طريق قوة الاحتياط العام بالمراقبة.

جاء ذلك في تعميم أصدره اسبيته استعدادا للعام الدراسي الجديد 2019 – 2020.م.

كما تضمن التعميم أن يتم سد العجز بالكوادر التربوية الإدارية الموجودة في المدرسة أو في الاحتياط العام سواء داخل المؤسسة التعليمية أو المؤسسات القريبة منها، ومن ثم التسكين على باقي الوظائف.

