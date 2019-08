بدأ مكتب الزكاة ببلدية جالو توزيع زكاة مال هذا العام والبالغ ٧١ ألف دينار على الأسر الفقيرة والمحتاجة الموثقة بالمنظومة الإلكترونية للمكتب.

وقال نائب مدير مكتب الزكاة بجالو محمد المجبري إن المكتب جمع زكاة مال هذا العام بعد إطلاق حملة “رحماء بينهم”، مؤكدا تقسيم المبالغ بشكل متفاوت من أجل توزيعها بعد دراسة حاجة كل أسرة عن طريق مفتش اجتماعي، وأشار إلى أن عدد الأسر المسجلة بالمكتب بلغ 116 أسرة.

