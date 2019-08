أكد آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي وصول 8 جرحى بينهم طفل إثر الانفجار الذي حدث أمام مول أركان في منطقة الهواري.

وأشارت مصادر أمنية في تصريحات صحافية، إلى إنه لم يعرف ما إذا كان هناك قتلي أو لا .

