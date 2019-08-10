تمكيناً لمواطنينا للاحتفال بالعيد في ظروف هادئة .. القائد العام يعلن وقف جميع العمليات الحربية في طرابلس

بنغازي 10 أغسطس 2019 (وال) – أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر عن وقف جميع العمليات الحربية والعسكرية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي طرابلس بدء من تاريخ اليوم السبت التاسع من ذي الحجة “العاشر من أغسطس” عند الساعة الثالثة بعد الظهر، حتى يوم الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة الموافق للثاني عشر من أغسطس على تمام الساعة الثالثة يعد الظهر .

وتأتي هذه الخطوة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ولما له من مكانة في نفوسنا والتزامنًا بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة .

وحذر القائد العام وفي الوقت نفسه بأن رد القوات المسلحة سيكون فوريًا وقاسيًا في جميع الجبهات ضد عمليات أو تحركات من أي طرف مهما كان نوعها، تمثل خرقًا لهذه الهدنة، أو تشكل خطرًا على قواتنا المسلحة .

وطمئن جميع الليبيين المتطلعين إلى يوم تحرير العاصمة بأن القوات المسلحة بجميع صنوفها في حالة استعداد تام للرد على كل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة لتحقيق أي مكسب ميداني أو الحاق الضرر بقواتنا المسلحة.

وتقدم القائد العام باحر التهاني وأطيب الأماني للشعب الليبي عامة، ولأسر الشهداء والجرحى خاصة، ولجميع الضباط وضباط صف وجنود الجيش الوطني الليبي، وللإمة الإسلامية قاطبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعًا باليمن والبركات. (وال – بنغازي) ع ع

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