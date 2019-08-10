إقبال على شراء الأضاحي في طبرق رغم ارتفاع أسعارها

أقبل عدد من أهالي طبرق على شراء الأضاحي والمواد الغذائية رغم ارتفاع أسعارها، بالمقارنة مع الأعوام الماضية.

ورأى المواطن يوسف إبراهيم أن السبب يعود إلى أن مصارف طبرق وما جاورها أعطت سيولة نقدية كبيرة للغاية هذا العام خلافًا عن بقية الأعوام الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي وراء شراء الأضاحي بأسعار كبيرة.

وقال إبراهيم: «إن أسعار الأضاحي الوطنية ذات عمر 7 أشهر تباع بنحو 800 دينار، والتي يصل عمرها إلى عام كامل يصل سعرها إلى 1450 دينارًا»، لافتًا إلى أن غالبية أهالي طبرق من البدو يميلون للخروف الوطني حتى وإن اضطر الأمر للشراء بالدين أو على دفع لشهرين أو ثلاثة.

فيما قال محمود عبدالحق مراقب «اقتصاد طبرق»، السبت، لـ«بوابة الوسط»، إنه «بالتنسيق مع قسم التسعيرة بالمراقبة تم تحديد سعر الخروف المستورد بـ600 دينار، وأي أحد يبيع أكثر من هذه القيمة سوف يعرض نفسه للمخالفة من قبل جهاز الحرس البلدي طبرق، الذي يقوم بجولات متواصلة داخل سوق المواشي يوميًّا».

وأضاف عبدالحق: «هناك تفاوت بين أسعار المواد الغذائية بين بعض المحلات التجارية بطبرق، وهذا الأمر مخالف وسوف نرصد هؤلاء المخالفين ونعاقبهم بعد عيد الأضحى المبارك».

فيما قال مصطفى زاكي مسؤول وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق لـ«بوابة الوسط»، إنه «جرى تحديد ساحة الكورنيش المقابلة لعمارات الستار كمان لجمع الأضاحي، وعلى جميع المواطنين الالتزام بهذا الموقع حفاظًا على الصحة العامة والبيئة».

وأضاف زاكي أنه «جرى التنسيق مع شركة النظافة التي سوف تقوم بدورها بجمع الجلود ووضعها في مكب القمامة، مساء يوم غدٍ الأحد»، مؤكدًا «ضرورة وضع كيس من الملح داخل جلود الأضاحي حتى لا تتعفن وتؤذي البيئة».

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