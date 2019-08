المتوسط

أعلن المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش اليوم السبت وقف جميع العمليات الحربية خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال البيان “تقديرا لما لهذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاما بتعاليم الإسلام السمحة، وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ اليوم السبت… حتى يوم الاثنين”.

The post حفتر يوقف العمليات الحربية خلال عطلة العيد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية