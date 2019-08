رئيس البرلمان يدعو الليبيين للاصطفاف من أجل تحرير البلاد من الارهاب

المتوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيله صالح الشعب الليبي الى الاصطفاف صفا واحدا من اجل تحرير بلادنا ليبيا من الارهاب والفوضى والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة.

ونقل المستشار الاعلامي لرئاسة المجلس فتحي عبدالكريم المريمي عن صالح تحياته للجيش الليبي قيادة عامة ورئاسة اركان وضباطا وضباط صف وجنودا بمناسبة ذكرى تأسيسه في التاسع من اغسطس.

واشار الى ان الجيش له دور في تحرير ليبيا من الاستعمار واستقلالها وقدم التضحيات في سبيل ذلك وها هو بعد تورط ليبيا في الارهاب والفوضى هذه السنوات يقوم بتحريرها مرة اخرى وحقق الانتصارات على الجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة في بنغازي والهلال النفطي ودرنه والجنوب الليبي وقريبا العاصمة طرابلس وباقي التراب الليبي لتستقر الاوضاع في ليبيا وتترسخ دولة المؤسسات والقانون وتنطلق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

