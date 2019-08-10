الكشف عن أسماء قتلى تفجير الهواري

كشف مصدر أمني لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن التفجير الذي وقع بالقرب من سوق تجاري بالهواري أدى لمقتل موظفين أثنين تابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبينت الوكالة أن الموظفين هما حسن الهدار من طرابلس (ليبي الجنسية) والثاني تيبس اروان من جزر فيجي.

ورجحت مصادر مطلعة أن يكون الانفجار الذي وقع أمام أحد الأسواق التجارية بالهواري قد استهدف موكبا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأظهرت صورا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتراق سيارات يرجح أنها تابعة للبعثة الأممية التي تستخدم عادة هذا النوع من السيارات.

من جانبه أكد آمر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي وصول 8 جرحى بينهم طفل إثر الانفجار الذي حدث أمام مركز تجاري في منطقة الهواري بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة.

وأظهر تسجيل مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى عقب انفجار سيارة مفخخة في منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وأظهر الفيديو أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد من جنبات مكان التفجير الذي يقع قرب أحد المجمعات التجارية كما يظهر الفيديو وجود مواطنين وسيارات في محيط التفجير.

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