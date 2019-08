وزير الصحة بالمؤقتة يأمر بدعم مستشفيات وادي عتبه وما جاورها

المتوسط

اصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب ، تعليماته العاجلة الي ادارات الخدمات الصحية بالجنوب ومديري ادارات المستشفيات العامه والقروية بضرورة تقديم الدعم الفوري للمستشفيات بمحيط وادي عتبه وما جاورها بالأدوية والمستلزمات الطبية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

مطالبا أجهزة الاسعاف والطوارئ ببلديات الجنوب بسرعة نقل الجرحى والمصابين الي مركز سبها الطبي لتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم او نقلهم الي مراكز طبية متخصصه في نطاق وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وشدد وزير الصحة علي جميع مدراء المستشفيات العامة والتعليمية والقروية المركز الطبية والتخصصية بدعم وتفعيل أقسام الاسعاف والطواري بالمستشفيات طيلة فترة عيد الاضحي المبارك لاستقبال الحالات المرضية بكل التخصصات مؤكدًا على ضرورة التعامل الجيد مع المرضي والمصابين ، والعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعلاجهم في أسرع وقت، بجانب توفير سبل الراحة للمترددين على المراكز، والمرافق الصحية وتكون بحالة جهوزية كاملة لاستقبال المراجعين والمرضى والعمل على مدار الساعة لاستيعاب الضغط الكبير مع ضرورة زيادة الكادر الطبي لاختصار فترات الانتظار الطويلة..

