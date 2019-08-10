بلدية بنغازي تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

بنغازي 10 أغسطس 2019 (وال) – أدانت بلدية بنغازي بأشد العباراتِ العمل الإرهابي الغادر الذي حدث في منطقة الهواري اليوم السبت، مستهدفاً لموكب موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

وتترحم بلدية بنغازي على الأرواح التي استهدفها هذا العمل الجبان، وتسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل .

وتقدمت البلدية إلى أسر الضحايا بأحر التعازي والمواساة، داعية أبناء المدينة إلى الوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة الأمنية ضد قوى الإرهاب والإجرام والتبليغ عن أي تصرفات مشبوه يُمكن أن تُعرض أمن وحياة المواطنين للخطر، وكذلك إفشال مُحاولات الإرهابيين لإرسال رسائل بأن بنغازي ليست آمنة عكس الحقيقة تماما . (وال – بنغازي) ع ع

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