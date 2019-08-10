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صالح يدعو الشعب الليبي للاصطفاف لتحرير البلاد من الإرهاب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دعا رئيس مجلس النواب عقيله صالح الشعب الليبي إلى الاصطفاف من أجل تحرير البلاد  من الارهاب والفوضى والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب  فتحي عبدالكريم المريمي إن صالح يحي الجيش الوطني الليبي قيادة عامة ورئاسة اركان وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى تأسيسه في التاسع من اغسطس مشيرا إلى دور الجيش في تحرير ليبيا  من الاستعمار واستقلاله.

وأوضح صالح أنه بعد تورط ليبيا في الإرهاب والفوضى يقوم بتحريرها مرة اخرى ويحقق الانتصارات على الجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة في بنغازي والهلال النفطي ودرنه والجنوب الليبي وقريبا العاصمة طرابلس وباقي التراب الليبي لتستقر الاوضاع في ليبيا وتترسخ دولة المؤسسات والقانون وتنطلق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • انبح. زي الكلب. توا انت يا عنصري يا سراق تبي تورينا الوطنيه؟. انت اخر تيس تتحدث عن الوطنيه نحن لم ننسي تصريحاتك يا فاسد. لزيادة مرتبات الخنازير اللي معاك و كم من مال نهبوه وهم هاربون خارج ليبيا. و الله انت السبب الاول في دمار ليبيا. زي ابوشنه الله يعطيكم دعوه يا سفهاء.

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