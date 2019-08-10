صالح يدعو الشعب الليبي للاصطفاف لتحرير البلاد من الإرهاب

دعا رئيس مجلس النواب عقيله صالح الشعب الليبي إلى الاصطفاف من أجل تحرير البلاد من الارهاب والفوضى والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إن صالح يحي الجيش الوطني الليبي قيادة عامة ورئاسة اركان وضباطا وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى تأسيسه في التاسع من اغسطس مشيرا إلى دور الجيش في تحرير ليبيا من الاستعمار واستقلاله.

وأوضح صالح أنه بعد تورط ليبيا في الإرهاب والفوضى يقوم بتحريرها مرة اخرى ويحقق الانتصارات على الجماعات الارهابية والمليشيات المسلحة في بنغازي والهلال النفطي ودرنه والجنوب الليبي وقريبا العاصمة طرابلس وباقي التراب الليبي لتستقر الاوضاع في ليبيا وتترسخ دولة المؤسسات والقانون وتنطلق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا