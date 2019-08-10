وزير صحة المؤقتة يصدر هذه التعليمات بشأن المرافق الطبية في الجنوب

اصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليمات إلى إدارات الخدمات الصحية بالجنوب الليبي ومديري إدارات المستشفيات العامة والقروية بضرورة تقديم الدعم الفوري للمستشفيات بمحيط وادي عتبه وما جاورها بالأدوية والمستلزمات الطبية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية خاصة لضحايا استهداف مرزق الذي وقع خلال اليومين الماضيين.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن عقوب طالب أجهزة الاسعاف والطوارئ ببلديات الجنوب بسرعة نقل الجرحي والمصابين إلى مركز سبها الطبي لتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم أو نقلهم إلى مراكز طبية متخصصه في نطاق وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد وزير الصحة على ضرورة العمل على حماية المنشآت الصحية والاطقم الطبية المحلية والأجنبية من التعدي عليها وتأمينها بصورة فعالة مطالبا مدراء المستشفيات العامة والتعليمية بدعم وتفعيل أقسام الاسعاف والطواري بالمستشفيات طيلة فترة عيد الأضحى لاستقبال الحالات المرضية بكل التخصصات مؤكدًا على ضرورة التعامل الجيد مع المرضي والمصابين، والعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعلاجهم في أسرع وقت، إلى جانب توفير سبل الراحة للمترددين على المراكز

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا