بمليوني دولار.. دبلوماسي ليبي يشتري “فيلا” بقرطاج

كشف مصدر مطلع في حديث لـ218عن شراء دبلوماسي ليبي يعمل بتونس “فيلا” في بلدية “قرطاج” قُدّر ثمنها بمليوني دولار، أيْ مايقرب من الستة ملايين دينار تونسي.

وذكر المصدر أن الدبلوماسي الليبي تصرّف بغير وجه حق في ملايين الدولارات التي حولتها حكومة السراج لتغطية نفقات جرحى قوات الوفاق، وجلب معدات طبية خاصة بالمستشفيات الميدانية للكتائب المسلحة .

ووفق معلومات من المصدر فإن مايزيد عن 300 مليون دولار حولت من الرئاسي على فترات، إلى الجنة المشرفة على علاج جرحى المجموعات المسلحة في تونس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية