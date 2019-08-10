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عمليات الكرامة تدين تفجير الهواري

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

دان أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التفجير الذي استهدف منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وأوضح المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن اختيار يوم وقفة عرفة لتنفيذ الهجوم  يدل على منهج الجماعات الإرهابية التي تعتمد استهداف الأبرياء والآمنين لزعزعة أمن الوطن والمواطن.

وأشار المركز إلى أن الجيش تمكن من القضاء على القدرات القتالية للإرهابيين في بنغازي ودرنة والجنوب وحتى تخوم العاصمة طرابلس موضحا أن ما تبقى منهم أصبح مطاردا بلا مأوى ما دفعه للقيام بهذه العمليات.

وأدى التفجير الذي وقع بالقرب من سوق تجاري بالهواري إلى مقتل موظفين إثنين تابعين للأمم المتحدة وجرح 9 آخرين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • بنغازى وبرقة بصفة عامة عاصمة الإرهاب.
    وحلاوتا يريد أن ينقله لطرابلس ليبدا التفجير بم بم رحمة الله على بوكا والناس الطيبة وآللى تهجرت ظلما. مات بوكا وبن حميد وتهجر 100 ألف واالآرهاب موجود.
    معناها الارهابيين اللى خطفو بوكعيكيص
    وسرقيوة هولاء أولياء الشيطان هم من فجرو ويدعمهم حلاوتا الميدان ميدان بعضه ظاهر محمود الورفلى وبعضه مجهول وهو الادهى

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