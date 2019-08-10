عمليات الكرامة تدين تفجير الهواري

دان أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التفجير الذي استهدف منطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وأوضح المركز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن اختيار يوم وقفة عرفة لتنفيذ الهجوم يدل على منهج الجماعات الإرهابية التي تعتمد استهداف الأبرياء والآمنين لزعزعة أمن الوطن والمواطن.

وأشار المركز إلى أن الجيش تمكن من القضاء على القدرات القتالية للإرهابيين في بنغازي ودرنة والجنوب وحتى تخوم العاصمة طرابلس موضحا أن ما تبقى منهم أصبح مطاردا بلا مأوى ما دفعه للقيام بهذه العمليات.

وأدى التفجير الذي وقع بالقرب من سوق تجاري بالهواري إلى مقتل موظفين إثنين تابعين للأمم المتحدة وجرح 9 آخرين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا