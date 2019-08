المصرف المركزي: 1.9 مليار دينار الفائض من إيرادات النفط منذ مطلع 2019

المتوسط

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تحقيق البلاد فائضًا في إيرادات النفط منذ بداية العام الجاري، بواقع 1.9 مليار دينار ليبي.

وذكرت النشرة الصادرة عن المصرف، اليوم السبت، تحقيق إيرادات نفطية فعلية بـ17.35 مليار دينار، مقارنة بإيرادات مقدرة بـ15.4 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من أول يناير وحتى 31 يوليو 2019.

وتشير بيانات المصرف إلى أن النفط شكّل 92.8% من إجمالي إيرادات البلاد الفعلية خلال تلك الفترة.

واستحوذ الباب الأول الخاص برواتب العاملين بالدولة على 58.4% من مجمل الإنفاق العام، بواقع 13.8 مليار دينار، من بين 23.64 مليار تمثل إجمالي النفقات العامة.

وأشارت البيانات إلى أن نصيب التنمية في معدل الإنفاق العام جاء في ذيل القائمة بواقع 5.3%، بحجم إنفاق 1.2 مليار دينار من إجمالي النفقات العامة آنفة الذكر.

بيانات المصرف أظهرت تحقيق فائض جرّاء عمليات بيع النقد الأجنبي بـ5.12 مليار دينار، بواقع 14.34 مليار دينار كإيرادات فعلية، مقارنة بـ9.21 مليار دينار إيرادات مقدرة.

