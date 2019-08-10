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لجنة الإشراف والمتابعة تتابع آلية توزيع استمارات رصد الدرجات لطلبة الشهادة الثانوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
تابعت لجنة الإشراف والمتابعة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم السبت، آلية توزيع استمارات رصد الدرجات لطلبة الشهادة الثانوية وذلك خلال الزيارة التي قامت بها اليوم لقطاع التعليم جنزور .
يشار بأن مراقبة التعليم ببلدية جنزور شرعت اليوم في توزيعها على مديري مدارس التعليم الثانوي .
من جهته خاطب مراقب التعليم جنزور كل مديري مدارس التعليم الثانوي الواقعة داخل نطاق البلدية بضرورة الحضور لاستلامها من مقر أكاديمية الدراسات العليا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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