بلدية بنغازي تدين العمل الإرهابي في منطقة الهواري

دانت بلدية بنغازي بأشد العباراتِ العمل الإرهابي الغادر الذي حدث في منطقة الهواري اليوم السبت، والذي استهدف موكب موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

ودعت البلدية في بيان لها أبناء المدينة إلى الوقوف صفاً واحداً مع الأجهزة الأمنية ضد قوى الإرهاب والاجرام والتبليغ عن أي تصرفات مشبوهة يُمكن أن تُعرض أمن وحياة المواطنين للخطر، وكذلك إفشال مُحاولات الإرهابيين لإرسال رسائل بأن بنغازي ليست آمنة عكس الحقيقة تماما .

