أسماء قتلى ومصابي البعثة الأممية في تفجير بنغازي

أعلن مصدر أمني أسماء ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرق البلاد، حيث قتل موظفين اثنين وأصيب 8 آخرين، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وكان مصدر أمني، قد أكد لوكالة «فرانس برس»، مقتل «اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة، أحدهما أجنبي قتلا، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق تجارية بمنطقة الهواري في بنغازي».

وكشف المصدر الأمني للوكالة الليبية «وال» أسماء الموظفين الاثنين ببعثة الأمم المتحدة اللذين قتلا، وهما حسين الهدار، ليبي الجنسية، وتيبس اروان، من جزر فيجى.

وأضافت الوكالة الليبية أن الجرحى هم: أحمد بن دردف، 31 عاما، أحمد حاتم بن دردف، 3 سنوات، نور الدين منصور الحمروش، 45 سنة، أمبارك المطاع سعد عمر، 41 سنة، إبراهيم محمد عمر موسى، 37 سنة، كليف باك من جامايكا، 36 سنة (من بعثة الأمم المتحدة)، محمود إبراهيم محمد البطاط – 40 سنة، إبراهيم محمود ابراهيم البطاط، 17سنة، وعزة عطية، 40 سنة.

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