“وال” تتحصل على أسماء القتلى والجرحى في التفجير الذي وقع في منطقة الهواري  

بنغازي 10 أغسطس 2019 (وال) – أكد مصدر أمني مقتل موظفين تابعين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا جاء التفجير الإرهابي الذي وقع مساء اليوم السبت أمام مقر مصرف التجارة والتنمية بمنطقة الهواري غرب ينغازي .

وأوضح المصدر الذي فضل عد ذكر اسمه أن القتلى أحدهم ليبي ويدعى “حسن الهدار” من طرابلس، والثاني يدعى “تيبس اروان” من جزر فيجي.

وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على قائمة الحرجي الذين سقطوا وهم :”أحمد بن دردف -31 سنة، وأحمد حاتم بن دردف 3 سنوات، ونور الدين منصور الحمروش – 45 سنة، وأمبارك المطاع سعد عمر – 41 سنة، و إبراهيم محمد عمر موسى – 37 سنة ،و كليف باك من جامايكا – 36 سنة ” بعثة الأمم المتحدة ، ومحمود إبراهيم محمد البطاط – 40 سنة، وإبراهيم محمود ابراهيم البطاط 17سنة، وعزة عطية – 40 سنة .(وال – بنغازي)

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