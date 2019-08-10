ليبيا: مقتل اثنين من موظفي بعثة الأمم المتحدة في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي

قتل اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت في انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازي شرق البلاد. ورجح مصدر أمني أن يكون استهداف موكب البعثة الأممية متعمدا. وكانت الأمم المتحدة قد أعادت فتح مكتبها في بنغازي قبل بضعة أسابيع بعد إغلاقه لسنوات نتيجة لتردي الوضع الأمني بثاني أكبر مدن ليبيا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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