أنقذت سفينة «أوشن فايكينغ» الإنسانية قبالة السواحل الليبية، صباح السبت، أكثر من 80 مهاجرا غالبيتهم من السودانيين، في حصيلة أولية لمنظمة أطباء بلا حدود.

وسبق وأنقذت «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمتي «أس أو أس المتوسط» و«أطباء بلا حدود»، أمس الجمعة 85 شخصاً بينهم خمس نساء وأربعة أطفال، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

