قتل اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت في انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازي شرق البلاد.

ورجح مصدر أمني أن يكون استهداف موكب البعثة الأممية متعمدا.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت فتح مكتبها في بنغازي قبل بضعة أسابيع بعد إغلاقه لسنوات نتيجة لتردي الوضع الأمني بثاني أكبر مدن ليبيا.

