مهرجان “التزوليقة” يُدخل البهجة لقلوب أطفال سبها

للسنة الخامسة على التوالي نظّمت جمعية البيت الأصيل للفنون والتراث فعاليات مهرجان “التزوليقة” التراثي المخصص للأطفال في سبها.

فرحة الأطفال بعيد الأضحى المبارك لا تضاهيها فرحة، وفي حي النزيلة بمنطقة الجديد بسبها تبدو السعادة مختلفة للأطفال الذين نظمت لهم الجمعية فعاليات “التزوليقة” التي تعد من التقاليد المتوارثة المعنية بتقديم الهدايا والألعاب والحلوى للأطفال.

للتزوليقة خمسة أيام قبل عيد الأضحى ومثلها قبل عيد الفطر يجوب فيها الأطفال الشوارع ويزورن فيها منازل الحي، يتلقون الهدايا ويمرحون ويلعبون، إضافة إلى مهرجان متنوع يشارك فيه كافة أهل الحي.

وتتخلل الحفل وصلات غنائية شعبية يجتمع سكان حي النزيلة –موقع إقامة الحفل- على ألحانها، بينما تُوزع الحلوى والتمور على الأطفال المُشاركين.

أجواء من المتعة والمرح ملأت منطقة الجديد، فأنست أهلها وأطفالها هموم البلاد المتراكمة وأعطتهم دفعة في الحياة والتقدم.

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