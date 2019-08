«المتوسط» تنشر الحصيلة النهائية لانفجار الهواري

أكد مسؤول في قسم المشرحة البشرية بمركز بنغازي الطبي، مقتل شخصين وإصابة ثمانية أخرين في انفجار سيارة قرب مول تجاري ومصرف التجارة والتنمية بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وأضاف المصدر أن مركز بنغازي الطبي تسلم جثامين القتيلين أحدهما ليبي الجنسية والآخر أجنبي، وستة مصابين إصاباتهم متفاوتة بين البسيطة والمتوسطة والحرجة.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، أن المصابين هما « إبراهيم محمد موسى (30 عامًا) سوداني الجنسية، وكليب بك (32 عامًا) من جامايكا» ، مشيرة إلى أنهما يتلقيان الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

