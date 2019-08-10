قتلى وجرحى في تفجير سيارة مفخخة بمنطقة الهواري

وقع بعد ظهر اليوم تفجير بسيارة مفخخة أمام مبنى مصرف التجارة والتنمية بمنطقة الهواري في بنغازي.

مراسل قناة ليبيا في المدينة أكد مقتل شخصين تابعين لبعثة الأمم المتحدة وإصابة ثمانية آخرين.

من جهتها قالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، إن المستشفى استقبل جريحين يتبعان بعثة الأمم المتحدة ببنغازي أصيبا جراء التفجير، وهما إبراهيم محمد موسى سوداني الجنسية، وكليف باك من جامايكا.

وأوضحت البرغثي في تصريح لقناتنا اليوم أن المصابين يتلقيان العلاج والرعاية اللازمة داخل المستشفى.

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