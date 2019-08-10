المستشار صالح يهنئ الشعب الليبي بعيد الأضحى ويحيي القوات المسلحة

هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الشعب الليبي إلى الوقوف صفا واحدا من أجل تحرير ليبيا من الإرهاب والفوضى، والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة.

وحيا المستشار صالح الجيش قيادة وضباطا وجنودا بمناسبة ذكرى تأسيسه في التاسع من أغسطس، والذي كان له دور في تحرير ليبيا من الاستعمار واستقلالها، مشيرا إلى أنه يقوم اليوم بتحريرها مرة أخرى من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة في بنغازي والهلال النفطي ودرنة والجنوب وقريبا في العاصمة طرابلس، حتى تستقر الأوضاع وتترسخ دولة المؤسسات والقانون وتنطلق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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