مكتب الهجرة في طبرق يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أقام مكتب الهجرة غير الشرعية في طبرق احتفالا بالمناسبة بحضور وفد ممثل عن الجالية السودانية، وبعض الجهات الأمنية، برعاية جمعية الدرصاف الخيرية في طبرق.

هذا وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بقرارها رقم 192 على 68، اعتبار يوم 30 من يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة لهزيمة هذه الآفة، بالإضافة إلى إدراج خطة مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.

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