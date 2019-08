أدانت غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الهواري، واصفة من قام بالتفجير بالشرذمة التي تعمل على زعزعة أمن الوطن والمواطن وتستهدف الأبرياء والآمنين.

وبحسب بيان نشرته الغرفة، فقد أكدت أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يزيد القوات المسلحة إلا إصرارا على اجتثاث مرتكبيها ومن يدعمهم من الأراضي الليبية تلبية لمطالب الشعب.

