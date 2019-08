استقبلت خمسة موانئ ليبية عدد 312 ألفا و878 رأسا من الأغنام، وعدد 4229 رأس من الأبقار، بإجمالي 317.107 رأسا، وفق إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.

وقال بيان لإدارة التواصل والإعلام على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إنه تم توريد هذه الأعداد من موانئ طرابلس والخمس ومصراتة وبنغازي وطبرق، وذلك حتى 10 أغسطس، الموافق يوم وقفة عرفات.

The post ليبيا تستقبل 300 ألف رأس أغنام وأبقار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية