غرفة عمليات الكرامة تدين تفجير بنغازي الإرهابي

العنوان_بنغازي

أدانت غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الهواري، واصفة من قام بالتفجير بالشرذمة التي تعمل على زعزعة أمن الوطن والمواطن وتستهدف الأبرياء والآمنين.

بعد قضاء الجيش على قدراتها القتالية وما تملكه من ترسانات وأسلحة في بنغازي ودرنة والجنوب وحتى تخوم العاصمة.

وبحسب بيان نشرته الغرفة، فقد أكدت أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا يزيد القوات المسلحة إلا إصرارا على اجتثاث مرتكبيها ومن يدعمهم من الأراضي الليبية تلبية لمطالب الشعب.

وختمت الغرفة بتقديم التعازي لذوي الضحايا الذين قضوا في العمل الإرهابي، داعية بالشفاء العاجل للجرحى ومؤكدة أن الجناة سيلقون جزاءهم بحسب البيان.

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