قوات موالية للوفاق تلمح لرفضها هدنة عيد الأضحى

أكد مليشيا مايعرف بلواء الصمود الموالي لحكومة الوفاق بقيادة المُعاقب دولياً صلاح بادي على ما أسماه ” صمودهم ” في محاور القتال بالعاصمة طرابلس وذلك في أول تعليق ضمني له منذ قرار رئيس الرئاسي فائز السراج مساء الجمعة بقبول هدنة العيد .

وكشف اللواء في تدوينة نشرها مكتبه الإعلامي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بوقت مبكر من صباح السبت عن وصول تعزيزات وصفها بالكبيرة في إشارة منه للتصعيد وعلى عزمهم مواصلة القتال.

