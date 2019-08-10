الزي الوطني.. أيقونة العيد ومحافل الفرح

دائما ما يكون الزي التقليدي الليبي حاضرا وبقوة في كل المناسبات سواء كان عيد الفطر أو الأضحى أو ذكرى المولد النبوي، فهذه العادة أصبحت مألوفة لدى الليبيين بارتدائهم اللباس التقليدي في محافل الفرح والاحتفال.

ويُعد الزي التقليدي الليبي من الموروث القديم الذي حرص الأجداد على توريثه للآباء ومن ثم للأبناء، فدائما ما تجد الشباب في مثل هذه الأعياد يرتدونه ليصبح موروثا وعادة وثقافة وتراثا، وهو مشهد ستراه في جل المدن والمناطق الليبية احتفاء بالعيد.

مشاهد العيد والملابس التقليدية تطبع في ذاكرة الحاضرين ذكريات من الماضي الجميل وترجع بنا إلى زمن مضى ولكنه مازال يعيش بيننا. موروث شعبي وثقافي في هذا الملبس الحاضر دوما في جل المناسبات الدينية والاجتماعية.

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