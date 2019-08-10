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الزي الوطني.. أيقونة العيد ومحافل الفرح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دائما ما يكون الزي التقليدي الليبي حاضرا وبقوة في كل المناسبات سواء كان عيد الفطر أو الأضحى أو ذكرى المولد النبوي، فهذه العادة أصبحت مألوفة لدى الليبيين بارتدائهم اللباس التقليدي في محافل الفرح والاحتفال.

ويُعد الزي التقليدي الليبي من الموروث القديم الذي حرص الأجداد على توريثه للآباء ومن ثم للأبناء، فدائما ما تجد الشباب في مثل هذه الأعياد يرتدونه ليصبح موروثا وعادة وثقافة وتراثا، وهو مشهد ستراه في جل المدن والمناطق الليبية احتفاء بالعيد.

مشاهد العيد والملابس التقليدية تطبع في ذاكرة الحاضرين ذكريات من الماضي الجميل وترجع بنا إلى زمن مضى ولكنه مازال يعيش بيننا. موروث شعبي وثقافي في هذا الملبس الحاضر دوما في جل المناسبات الدينية والاجتماعية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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