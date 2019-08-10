مركزي طرابلس يعلن عن الإيراد والإنفاق منذ بداية العام حتى نهاية يوليو

أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أن الإيرادات الفعلية النفطية والسيادية التي تم تحقيقها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، بلغت 18 مليارا 838 مليون دينار ليبي، أي بفائض 750 مليون دينار عن الإيرادات المقدرة بحسب الترتيبات المالية للعام الحالي،

وأضاف المصرف المركزي في بيان الإيراد والإنفاق عن الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو، أن النفقات الفعلية التي قام بتسييلها في أبواب المرتبات والميزانية التسييرية والتنمية والدعم هي 23 مليار دينار.

وأكد المركزي بطرابلس أن إيرادات النفط والغاز تشكل أهم الموارد لتمويل الترتيبات المالية بنسبة 92%، مشيرا إلى أن الإنفاق على بند المرتبات يشكل نسبة ثمانية وخمسين بالمئة من إجمالي الإنفاق الفعلي.

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