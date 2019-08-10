الحركة الوطنية الشعبية الليبية تدين تفجير بنغازي

دانت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بأشد عبارات الشجب والاستنكار العملية الإرهابية التى وقعت بمدينة بنغازي منطقة الهوارى فى اليوم المبارك من اركان الحج يوم الوقوف المسلمين بجبل عرفة .

وقال الناطق باسم الحركة ناصر سعيد تصريح صحفي مساء اليوم السبت إن هذه الاعمال الارهابية التي ترتكب باسم الدين فى مثل هذه الايام المباركة هى بصمة العصابات والتنظيمات التى تنتمى للاخوان المسلمين وتنظيم الدولة الاسلامية داعش والقاعدة وأنصار الشريعة ومجلس شورى درنة وبنغازي والجماعة الليبية المقاتلة.

وأضاف ناصر سعيد أن العزاء موصول لأهل الضحايا الفتنة والإرهاب الذى اصاب بلادنا نتيجة المؤامرة الدولية والتدخل العسكري الأجنبي عام 2011م .

وقال الناطق باسم الحركة إن سقوط ضحايا من اعضاء البعثة الاممية للدعم فى ليبيا يؤكد أن الارهاب لادين له،معتبرا أن هذا العمل الاجرامي تيحمل المجتمع الدولى، والدول وحكومة الصخيرات الداعمين لهذه المجموعات التكفيرية مسؤوليته .

وطالب الناطق باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية الأمم المتحدة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التى تختص بها محكمة الجنايات الدولية واعتبار هذه الكيانات منظمات إرهابية يتعين وضع أفرادها ضمن قوائم المطلوبين دوليا.

كما استنكرت الحركة الهجوم الارهابي على مدينة مرزق واهلها الامنيين ومالحق الابرياء من تدمير وتهجير وسقوط ضحايا نتيجة استباحة الجنوب الليبي من العصابات والمرتزقة وبعض المعارضات الافريقية التى دعمت تواجدها حكومة الوفاق .

ودعت المجتمع الدولى والامم المتحدة الى دعم القوات المسلحة العربية الليبية التى تكافح من اجل هزيمة الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار والسلام .. تقبل الله الضحايا والشهداء بواسع رحمته ..

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا