تضارب بشأن عدد ضحايا الهواري

شهدت منطقة الهواري ظهر اليوم تفجيراً لسيارة مُفخخة هو الثاني في هذه المنطقة خلال فترة زمنية وجيزة، لكن هذه المرة تشير الأنباء إلى استهداف سيارات للبعثة الأممية في المدينة.

التفجير الذي وقع عند مصرف التجارة والتنمية بجانب مستشفى الهواري العام أوقع بحسب مصادر قتيلين وأكثر من سبعة جرحى.

البعثة الأممية أكدت لـ218 أنها بصدد تجميع معلومات عن تفجير الهواري بعد الأنباء التي أشارت إلى سقوط ضحايا من موظفيها.

في غضون ذلك قال مدير المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي خليل قويدر إن المركز استقبل جثمان قتيلين وعشرة جرحى جراء التفجير، مشيرا إلى أن إصاباتهم بين المتوسطة والخفيفة وقد تم تحويل اثنين منهم إلى مستشفى الجلاء للحوادث.

وعقب التفجير هرعت سيارات المطافئ إلى المكان للسيطرة على التفجير الذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة من تدمير واجهات للمحال التجارية وسيارات مواطنين مدنيين كانت بالقرب من الانفجار.

الأجهزة الأمنية بدورها سارعت إلى مكان الانفجار وطوقته بالكامل وباشرت بالتحقيق إضافة إلى إبعاد المدنيين تخوفا من حدوث انفجارات أخرى.

مصادر أكدت لـ218 أن بعض الأجهزة الأمنية انسحبت من المكان بعد تأمينه وتفتيشه بالكامل فيما تواصل الأجهزة الأخرى معاينة الحادث.

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