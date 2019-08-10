الأحمر: الجيش أثبت حسن النوايا بقبول الهدنة

قال عضو مجلس النواب بشير الأحمر إن الجيش الوطني بقبوله للهدنة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أثبت حسن النوايا وأثبت حرصه على احترام الشعائر والمناسبات الدينية والقوانين الدولية الإنسانية.

وأضاف بشير الأحمر الذي كان له ظهور عبر برنامج “LIVE” على شاشة “218NEWS” أن الخلاف الذي حصل بين المجلس الرئاسي والتشكيلات المسلحة بخصوص قبول الهدنة من عدمها قد أعطى مؤشرا واضحا بأن حكومة الوفاق لا تملك السلطة ولا تملك السيطرة على التشكيلات المسلحة، بل على العكس تماما وهو أن التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس هي من تملك القرار الأول والأخير وهي من تُسيّر حكومة الوفاق لصالحها ولخدمة مكاسبها الضيقة، وأن الخلاف الحاصل قد أعطى رسائل للداخل والخارج بأن الوفاق غير قادر على السيطرة على هذه التشكيلات.

وأوضح الأحمر أن الجيش الوطني بقبوله للهدنة لا يُعوّل على البعثة الأممية التي تعمل حاليا في طرابلس، ولا يُعوّل على المجتمع الدولي ولا ينتظر منهم أي شيء، بل يُعوّل على الشعب الليبي فقط ، كما ذكر أن القيادة العسكرية حين أصدرت الموقف العام بقبول الهدنة عبر الناطق الرسمي فإنها ستثبت التزام كل الوحدات العسكرية بهذا القرار.

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