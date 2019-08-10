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المؤسسة الوطنية للنفط تنعى وفاة رئيسها الأسبق «أبو قعيقيص»

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نعت المؤسسة الوطنية للنفط وفاة وحيد أبو قعيقيص، رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق، الذي وافته المنية اليوم السبت بسبب معاناته من مرض عضال، ألم به في السنوات الأخيرة، وفق بيان المؤسسة على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وقال البيان إن «المرحوم أحد الشخصيات الهامة في مجال النفط بليبيا، حيث سبق له تولي مهام رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة (1980-1983)».

وتقدم كل العاملين بقطاع النفط بأحر التعازي وأعمق المشاعر الأخوية المخلصة، لأسرة وذوي وزملاء الفقيد، سائلين الله عز وجل، أن يتقبله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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