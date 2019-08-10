غسان سلامة يدين الهجوم الإرهابي ببنغازي

العنوان_طرابلس

دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بأشد العبارات الممكنة التفجير الذي وقع االيوم، أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي الشرقية، ما أسفر عن عدد من الخسائر بين المدنيين، بينهم موظفون في الأمم المتحدة.

وأعلن بيان صادر عن رئيس البعثة الأممية الخاص وفاة اثنين من موظفي الأمم المتحدة وجرح آخرين. معبرا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الممثل الخاص على “إن هذا الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعداداً لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الإقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانباً والعمل معاً من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا”،

وأضاف أن “هذا الهجوم لن يثنينا ولن يمنعنا من الاستمرار بالقيام بواجبنا والعمل على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها”.

وأكد سلامة على أن إلتزام الأطراف بشروط هدنة العيد يبعث برسالة قاطعة بأن دماء الليبيين وموظفي الأمم المتحدة، الدوليين منهم والليبيين، الذين عملوا جنباً إلى جنب مع الشعب الليبي لتحقيق مستقبل أفضل لجميع الليبيين، لم تُرق سدىً في هذا التفجير الشنيع.

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