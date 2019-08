مجلس النواب يدين التفجير الإرهابي بنغازي

أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع اليوم السبت بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي والذي راح ضحيته اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من الجرحى.

وطالب مجلس النواب في بيان صادر عنه مساء اليوم السبت تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي بتكثيف جهدها للوصول إلى أيادي الإرهاب والتطرف التي تحاول العبث بأمن المدينة وأهلها والمؤسسات الحكومية والبعثات الموجودة بها .

وقال البيان إن مثل هذه الأعمال الإرهابية إنما تعكس مايحمله هؤلاء الإرهابيين من فكر متطرف وليعلم العالم والمؤسسات الدولية قبح الفكر المتطرف الإرهابي الذي يحاربه الجيش الليبي .

