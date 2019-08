أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بأشد العبارات الممكنة التفجير الذي وقع االيوم، أمام مركز تجاري في مدينة بنغازي الشرقية، ما أسفر عن عدد من الخسائر بين المدنيين، بينهم موظفون في الأمم المتحدة.

وأعلن سلامة في بيان صادر عن رئيس البعثة الأممية الخاص وفاة اثنين من موظفي الأمم المتحدة وجرح آخرين. معبرا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الممثل الخاص على “إن هذا الهجوم الجبان، الذي يأتي في وقت يخرج فيه الليبيون للتسوق استعداداً لعيد الأضحى، يعد بمثابة تذكير قوي آخر بحاجة الليبيين الملحة لوقف الإقتتال بينهم، ووضع خلافاتهم جانباً والعمل معاً من خلال الحوار وليس العنف لإنهاء النزاع في ليبيا.

The post غسان سلامة يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية