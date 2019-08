مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم السبت، جلسة طارئة لمناقشة الوضع في ليبيا، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت نيويورك، بناء على طلب بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع «توتير».

وتلعب فرنسا دورا تنمويا في ليبيا، إذ وقع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في 18 مارس الماضي، على مساهمة فرنسا بمبلغ 876 ألف يورو لدعم ثلاثة مشاريع في ليبيا؛ تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضررة في مجالي الصحة والتغذية، ودعم السلطات في إجراء انتخابات بلدية ناجحة.

