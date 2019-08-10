البعثة الأممية ترحّب بقول الهدنة الإنسانية بمناسبة العيد

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقبول مبدأ الهدنة الانسانية بمناسبة عيد الاضحى المبارك من قبل الاطراف المعنية وتدعو لاحترامها الحرفي حرصا على حرمة العيد ومصلحة الليبيين.

وتتمثل الخطة التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة مؤخرًا لحل الأزمة في ليبيا، في وقف إطلاق نار و هدنة إنسانية يتم تطبيقها خلال عيد الأضحى كخطوة أولى، يعقبها اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة، ثم اجتماع للأطراف الليبية

وشدد سلامة على اهمية الرسالة الصادرة عن الأطراف الليبية بشأن استعدادها لجولات جديدة من المباحثات، علمًا وأن هذه المباحثات تبدأ بما يحقق بناء الثقة المتبادلة.

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