«بلدي سرت» يعلن أماكن 3 «مكبات» لتجميع جلود الأضحية

أعلن المجلس البلدي سرت، مساء السبت، عن وجود 3 مواقع «مكبات» مرحلية مؤقتة في عدد من المواقع بالمدينة، لتجميع جلود الأضاحي.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس، أنه بعد التشاور مع رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت، تم تحديد تلاثة مكبات مرحلية لتجميع جلود الأضاحي، الأول: مكب مجاور لفندق المهاري، والثانى بالقرب من مسجد عثمان بن عفان، والثالث قرب مسجد الفرقان.

ودعا بيان المجلس البلدي سرت كافة المواطنين للتعاون مع الشركة حفاظا على سلامة البيئة المحيطة.

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